Não se deve crer em tudo que o governo declara, diz ministro

Ele mencionou ainda o período eleitoral como razão para manter a economia sem sobressaltos. Analistas consideram que uma grave guinada na economia é o principal risco do kirchnerismo na eleição. O candidato governista, Daniel Scioli, vive uma fase de consolidação nas pesquisas e institutos de opinião consideram possível uma vitória no primeiro turno, possibilidade que era totalmente descartada um mês atrás.

A última pesquisa da consultoria Management & Fit, que mostra uma diferença mais estreita do governista sobre o segundo colocado, apresenta Scioli com 36,9%. O prefeito de Buenos Aires, o conservador Mauricio Macri, tem 31,6%. Em terceiro, aparece Sergio Massa, com 12,1%.

O governo Kirchner mantém uma disputa judicial com o Grupo Clarín, a maior empresa de comunicação do país. Em campanha para deputado, Máximo Kirchner, filho da presidente Cristina, ironizou o embate. "Que mal um jogador de PlayStation pode fazer a um monstro da comunicação?", disse, em referência a sua fama de preferir os videogames às atividades do trabalho. / R. C.