Não sei porque estou vivo, diz presidente do Zimbábue O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, que completará 90 anos no próximo mês, disse que não tem um segredo para a longevidade. Mugabe afirmou nesta terça-feira no funeral de sua irmã Bridget que não sabe porque ele está vivo e que "tudo está nas mãos de Deus".