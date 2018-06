Não tomei decisão final sobre a Síria, diz Obama

"Não consideramos enviar soldados por meio terrestre", afirmou Obama. "Mas é importante reconhecermos que, quando mais de mil pessoas são mortas, incluindo centenas de crianças inocentes - por meio de uma arma que 98% ou 99% da humanidade afirma que não pode ser usada em guerras -, e não há uma resposta, estamos enviando um sinal perigoso para a nossa segurança nacional."

Apesar de ainda não ter tomado uma decisão, Obama não deu sinais de ter desistido da possibilidade de um ataque militar nos próximos dias, mas afirmou que a crise não pode ser resolvida apenas com ação militar. Segundo ele, as autoridades norte-americana estão conduzindo um "processo de planejamento" sobre como responder ao ataque com armas químicas. Obama acrescentou que gostaria que a comunidade internacional já tivesse agido na Síria.

O presidente reconheceu ainda que o mundo está cansado de guerras e disse que "esse tipo de ataque é um desafio para o mundo". Fonte: Dow Jones Newswires e Market News International.