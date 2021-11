Nas eleições na Venezuela, mulheres têm pouca chance de participar

Samantha Schmidt e Ana Vanessa Herrero, The Washington Post, O Estado de S.Paulo

CARACAS - Centenas de pessoas lotaram as ruas estreitas do bairro densamente povoado, agitando bandeiras azuis e dançando ao som da música, conforme os candidatos chegavam. "Unidade! Unidade!" eles gritavam.

No meio da multidão, estavam três políticos falando aos microfones dos repórteres, prometendo mudanças para a Venezuela. “Hoje queremos mostrar como é essa mudança”, disse Tomás Guanipa, um candidato da oposição a prefeito do município de Caracas. Mas era mais do mesmo: outra campanha composta predominantemente de homens.

Os três políticos no centro do comício - um candidato a governador regional e dois a disputas para prefeito - eram homens. Duas mulheres, concorrendo ao conselho municipal pelo mesmo partido, estavam atrás deles. Mas nenhuma delas falou.

Os candidatos da oposição aqui se preparam para competir em suas primeiras eleições em três anos, neste domingo, 21, após boicotar votos conduzidos pelo governo autoritário do presidente Nicolás Maduro, que foram considerados fraudulentos pela comunidade internacional e pela oposição. Eles esperam energizar seus apoiadores e reviver o moribundo movimento pró-democracia.

Mas enquanto os partidos construíam suas listas de candidatos a governador e prefeito para as eleições de domingo, as mulheres foram deixadas de fora. Dos 182 candidatos a governador ou prefeito nas capitais, apenas 30 são mulheres, de acordo com uma análise das listas de candidatos preliminares do site independente de notícias venezuelano Efecto Cocuyo.

Entre 192 candidatos a governador em todo o país, apenas 21 - ou pouco mais de 10% - são mulheres, de acordo com a organização sem fins lucrativos Súmate que monitora as eleições venezuelanas. Nas disputas para prefeito, cerca de 20% são mulheres.

Tentativas frustradas de inclusão

Apesar das tentativas nos últimos anos de estabelecer cotas, os partidos venezuelanos há muito fracassam em elevar as mulheres a cargos de liderança. Tal fracasso tem peso especial neste ano, à medida que a crise econômica e a pandemia de coronavírus no falido país socialista continuam a representar um fardo mais pesado para as mulheres.

As eleições se seguem ao próprio movimento #MeToo da Venezuela, no ano passado, quando acusações de assédio sexual foram feitas contra proeminentes homens na música, esportes, mídia - e política.

Para uma oposição que luta para se conectar com o povo, dizem os críticos, a falta de novas vozes diversas nas eleições é uma oportunidade perdida. “Há uma grande decepção na Venezuela em relação aos candidatos”, disse Natalia Brandler, presidente do grupo de direitos das mulheres Asociación Cauce. Alçar ao topo mulheres e candidatos mais jovens, disse ela, “traria um novo ar às eleições, uma espécie de renovação”.

Mas os defensores das campanhas e políticos dizem que a questão ficou para trás, já que o movimento de oposição corre o risco de desmoronar. “Infelizmente, hoje não é uma bandeira que eu possa levantar tão alto quanto a necessidade de resgatar o voto”, disse Marialbert Barrios, 31 anos, eleito em 2015 como o membro mais jovem da Assembleia Nacional da Venezuela. “Precisamos diferenciar entre o que é importante e o que é urgente. O que é urgente é a participação nessas eleições.”

Luisa Kislinger, uma defensora dos direitos das mulheres, se opôs a essa abordagem. “Não é ou / ou. Neste momento, votar é importante, e também é importante ter uma política interna de igualdade. Quão difícil pode ser isso?”

O Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela publicou uma resolução este ano exigindo 50% de paridade de gênero para cada partido político, mas os críticos dizem que a regra não foi devidamente aplicada.

Uma regra semelhante estava em vigor nas eleições para a Assembleia Nacional do ano passado, mas apenas três dos 26 partidos políticos nacionais cumpriram os critérios, de acordo com o Centro para Justiça e Paz. A legislatura resultante tem 34% de representantes do sexo feminino.

Apenas três dos 20 legisladores envolvidos na criação do Plano País, um plano de reconstrução da Venezuela, são mulheres. Apenas dois dos nove membros da delegação da oposição em conversações recentes com o governo de Maduro no México eram mulheres.

A “histórica e persistente” escassez de mulheres nas urnas levou um grupo de 36 organizações a assinar uma carta em setembro exigindo que o Conselho Nacional Eleitoral garantisse a paridade de gênero.

Guanipa, a candidata a prefeito de Caracas, disse que os líderes da Venezuela precisam estabelecer medidas para garantir a participação das mulheres em cargos de chefia. “A política venezuelana ainda é muito machista”, disse. “As mulheres entendem muito melhor o drama de viver neste país, porque o vivem na sua própria carne.”

Pelo menos 60% das famílias venezuelanas são chefiadas por mulheres, de acordo com a enquete ENCOVI de 2020. E 78% dos cuidados infantis e das tarefas domésticas recaem sobre as mulheres. Mesmo assim, os homens ganham em média 17,7% a mais do que as mulheres, revelou a pesquisa ENCOVI de 2021.

Obstáculos maiores para as mulheres

Para muitas mulheres, disse Brandler, os obstáculos financeiros para se candidatar a um cargo público são muito altos. Em um país que sofre de escassez crônica de gás, até mesmo pagar pelo combustível para viajar para uma campanha pode se tornar um custo insuportável.

A parlamentar da oposição Liz Carolina Jaramillo disse que foi incentivada a concorrer à prefeitura de San Sebastian, no estado de Aragua. Mas, financeiramente, ela disse, teria sido quase impossível para ela competir com os dois candidatos do sexo masculino que disputavam a corrida.

Ela também enfrentou problemas pessoais: sua mãe morreu em março de complicações causadas pela covid-19, e agora ela é a única filha que ainda está na Venezuela e pode cuidar de seu pai. Ela se preocupava com a saúde mental de sua filha adolescente, e decidiu que não podia concorrer. Seu ex-marido, no entanto, está disputando uma vaga no conselho municipal. “Ele não faz os sacrifícios, e ela também é filha dele”, disse. “Quem acaba fazendo o sacrifício somos nós, mulheres.”

Uma legisladora venezuelana eleita em 2015, que falou sob condição de anonimato para não comprometer uma oportunidade de emprego, disse que certos cargos de liderança na oposição parecem fora do alcance das mulheres. “Se você é uma mulher na política, é vista como prostituta ou lésbica”, disse.

A certa altura, ela disse, quando queria trabalhar em questões relacionadas à fronteira, um líder de seu partido disse a ela: "Isso é questão de homem, é questão militar. É perigoso."

Quando alguém sugeriu uma mulher para presidente da Assembleia Nacional, antes de Juan Guaidó ser escolhido para o cargo, um importante líder da oposição disse que uma mulher não conseguiria cumprir o cargo. “As mulheres não podem guardar segredos”, disse ele. “Elas não são firmes em sua postura.”

Outras mulheres proeminentes na oposição discordaram. María Corina Machado, ex-parlamentar que agora dirige seu próprio partido, disse que não experimentou nenhuma barreira por ser mulher - além do “peso” de ser mãe.

Enquanto Guanipa e os outros candidatos marchavam pela favela de El Guarataro, descendo degraus íngremes entre casas empilhadas umas em cima das outras, sob arames pendurados na rua, uma mãe solteira esperava por eles na calçada.

“Tenho visto tão poucas mulheres nessas campanhas”, disse Carmen Gallardo, 30, mãe de dois filhos. “Se houvesse uma mulher concorrendo a prefeito, talvez eu me sentisse mais animada para votar. Se eu tiver tempo, eu farei isso. Mas, honestamente, nenhum deles é como eu.”

Gallardo se prepara para deixar o país para ajudar seu filho mais novo a encontrar tratamento médico para seu glaucoma no Brasil. Uma cirurgia privada na Venezuela pode custar até US$ 2.000, uma quantia que ela disse que seria impossível para sua família pagar. “Não posso ter um emprego de tempo integral”, disse ela. “Alguém tem que cuidar deles.”

Os candidatos “não sabem o que é ser mãe, uma mãe solteira, com todo o peso sobre você”, disse ela. "O que eles vão me prometer?"