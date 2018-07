Nas Filipinas, moradores voltam para casa após terremoto

O tremor de magnitude 7,6 atingiu a costa leste das Filipinas na noite de sexta-feira, deixando uma pessoa morta, após o desabamento de uma casa. Diversas cidades ficaram sem energia elétrica e o país viveu momentos de pânico em função do receio de um tsunami, que acabou gerando apenas pequenas ondas.

O terremoto aconteceu a uma profundidade de 34,9 quilômetros e seu epicentro foi localizado 106 quilômetros a leste da Ilha Samar, segundo dados do Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. De acordo com o chefe da Defesa Civil das Filipinas, Benito Ramos, o abalo sísmico causou rachaduras em prédios e pontes, mas nenhum dano maior foi registrado.

Quase 140 réplicas do tremor foram registradas até a manhã deste sábado, incluindo duas com uma magnitude de 6,4, segundo Renato Solidum, chefe do Instituo de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas.

O desabamento de uma casa na cidade de Cagayan de Oro, na ilha de Mindanao, no sul do país, provocou a morte de uma mulher de 54 anos e deixou seu neto de 5 anos ferido, de acordo com informações do prefeito da cidade, Vicente Emano.

O arquipélago das Filipinas está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde terremotos e atividades vulcânicas são comuns. Um tremor de magnitude 7,7 matou quase 2 mil pessoas na ilha de Luzon em 1990. As informações são da Associated Press.