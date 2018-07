Nas ruas, surpresa e euforia após vitória em Sirte

Às 12h57 de ontem, em meio à multidão que celebrava nas ruas de Trípoli, Abib al-Fac Fagui, tomava um café e lamentava os disparos de armas de fogo para o ar. "Não gosto de tiros, mas o povo esperava por esse momento há muito tempo", ponderou.

Aos 69 anos, Abib participou da segunda revolução de sua vida - a primeira, há 42 anos, levou o ditador Muamar Kadafi ao poder. Ontem, ele celebrou: "Deixei Kadafi em 1972, fui preso e parti para o exílio. O governo era o contrário do que prometia ser. Enfim, acabou."

Ao redor de Abib, jovens líbios comemoravam com euforia a morte do ex-líder e tomavam a Praça dos Mártires, a antiga Praça Verde, onde Kadafi costumava discursar à população. Adam Ahmed, de 22 anos, americano filho de líbios que voltou ao país em março para participar da revolução em Benghazi, mostrava-se incrédulo. "O que sinto é algo impossível de descrever. Foi totalmente inesperado que o fim chegasse tão rápido", repetia. "Mas não acabou. É apenas o começo. O trabalho mais duro está apenas começando: é a reconstrução. Agora é o momento para uma revolução pacífica, o momento de fazer as coisas mudarem na Líbia."

A notícia do fim do ditador já aliviava muitos na capital, que esperavam ansiosos havia semanas pela queda da cidade e o anúncio da "Líbia livre" - marco oficial a partir do qual se realizarão eleições e um referendo sobre a nova Constituição do país - a primeira em 42 anos.

Em meio aos disparos - muitos dos quais de armas pesadas -, aos fogos de artifício, aos gritos da multidão e aos tambores que embalavam hinos e gritos de "Allah u akbar", Mohamed Shawsh, contador de 26 anos, dizia-se em estado de choque. "Ainda não consigo acreditar que ele se foi. Nós nunca tínhamos experimentado essa sensação antes", disse, completando: "Esse sentimento é de liberdade".

Nem todos, porém, demonstravam a mesma alegria. Vestindo um uniforme militar e ostentando a cabeça raspada após ter aderido aos rebeldes que combateram em Bani Walid, Khaled Medhat mostrava-se cansado e dividido. "Não queria que ele tivesse sido morto. Queria que tivesse sido preso e julgado. Na cabeça de muitos líbios, Kadafi morreu em sua terra natal e lutando até o final, como havia prometido", lamentou.

Geólogo de 29 anos, Mohamed Egwatn concorda em parte com Medhat. Preso no início de março, após participar de manifestações em Trípoli, o jovem queria vingança, mas dentro dos limites da lei. "Seria melhor vê-lo na prisão do que vê-lo morto, mas aconteceu, não posso esconder que estou feliz", disse ele, ponderando: "Eu adoraria ver Kadafi sofrendo o que sofremos".

Mohamed Salah, de 22 anos, estudante convertido em revolucionário, também lamentava o desfecho da revolução, mas não acreditava que um mártir surgia ontem. Ele entende que o apoio ao ex-ditador é minoritário na "Líbia livre". "Talvez Kadafi seja considerado um mártir por uma pequena parte da população da Líbia", disse. "Mas será por uma parte muito, muito pequena."