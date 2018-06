NASA corta laços com a Rússia, exceto na ISS Depois de insistir que as relações espaciais não seriam alteradas por políticas terrenas, a Agência Espacial Americana (NASA) anunciou na quarta-feira que cortará os laços com a Rússia, exceto no que diz respeito à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).