Nasa lança nova sonda para explorar Marte

CABO CANAVERAL - Em uma iniciativa inédita após 20 missões a Marte, a mais nova sonda de exploração espacial da Nasa, Maven, está a caminho do Planeta Vermelho para estudos de sua atmosfera superior.

O lançamento do veículo espacial não tripulado foi feito nesta segunda-feira, 18. A expectativa é de que ele chegue a Marte daqui a dez meses, depois de uma jornada de 700 milhões de quilômetros.

Cientistas buscam entender como Marte passou de um ambiente quente e úmido durante seu primeiro bilhão de anos para um local frio e seco, como é atualmente.

A atmosfera inicial marciana era densa o bastante para reter água e possivelmente vida microscópica. Essas características, porém, acabaram perdidas em virtude da ação do sol ao longo do tempo. Fonte: Associated Press.