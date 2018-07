Nasce em Paris a filha de Carla Bruni e Sarkozy

PARIS - O presidente da França, Nicolas Sarkozy, virou pai pela quarta vez nesta quarta-feira, após sua esposa Carla Bruni dar à luz uma menina, informou o canal de televisão BFM da França.

O nascimento da criança ocorre no momento em que Sarkozy está em Frankfurt, onde precisou ir para uma reunião de emergência com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, com o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, e com outros funcionários europeus que tentam montar um grande plano para enfrentar a prolongada crise da dívida europeia.

A televisão francesa tentou entrevistar Sarkozy na Alemanha sobre o nascimento da sua filha, mas ele não fez comentários. Um porta-voz de Sarkozy também não quis comentar o nascimento da bebê. De acordo com a rádio Europe 1, o parto "ocorreu bem" para Carla Bruni. Ela entrou na maternidade no fim da manhã (horário local).

O nascimento acaba com as especulações da imprensa sobre o bebê do casal. Durante várias semanas, jornalistas franceses acamparam na frente da clínica no oeste de Paris, esperando que Carla Bruni desse a luz.

O casal manteve-se discreto em relação ao bebê, dando poucas informações à imprensa. A menina é a primeira filha dos dois, que se casaram menos de quatro meses após Sarkozy assumir a presidência, em maio de 2007. Carla Bruni tem um filho de um relacionamento anterior, enquanto o presidente tem três filhos de outros dois casamentos.

Analistas dizem que o nascimento do seu filho poderia melhorar a imagem do presidente para as eleições presidenciais, que ocorrerão no primeiro semestre de 2012. Atualmente, o líder francês está atrás nas pesquisas de seu principal rival, o socialista François Hollande. As informações são da Dow Jones.