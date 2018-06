Nate se fortalece e se converte em furacão às vésperas de chegar nos EUA

CANCÚN - A tempestade tropical Nate foi convertida em furacão na madrugada deste sábado, 7, enquanto avanaça na direção dos Estados Unidos. No momento na costa do caribe mexicano, a então tempestade já deixou pelo menos 28 mortos e inúmeros danos na Centroamérica. A informação é do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Aulas foram suspensas e alerta acionado nos estado de Yucatán e Quintana Roo, ambos parte da costa com o mar do Caribe e o Golfo do México. Estão previstas fortes tempestades, e a ordem é para evitar atividades aquáticas, turísticas e recreativas.

O agora furacão de categoria 1, tem ventos de 120km/h, enquanto avança a uma velocidade de 35km/h. Nate deve manter sua intensidade e chegar nos EUA no início do dia de domingo, 8. As regiões atingidas devem ser os Estados do Alabama, Mississippi e Luisiana.

No Estado de Luisiana, especificamente, o governador, John Edwards, declarou estado de emergência ainda na quinta-feira, 5. A região foi gravemente afetada pelo furacão Katrina, em 2005, quando morreram 1800 pessoas.