Naufrágio de balsa em Bangladesh deixa ao menos 31 mortos

ASSOCIATED PRESS, Estadão Conteúdo

Uma balsa com cerca de 100 passageiros naufragou em Bangladesh neste domingo, 22, matando ao menos 31 pessoas, segundo oficiais locais. Entre os corpos resgatados está a de um bebê. Uma operação de resgate está em andamento.

A balsa foi atingida por um navio pesqueiro em Daulatdia-Paturia, atravessando o rio Padma, disse o funcionário dos bombeiros, Shahzadi Begum. A polícia apreendeu o barco e deteve dois de seus tripulantes.

Equipes de resgate foram acionadas e navios de passagem estavam ajudando na operação. O local está localizado a 40 quilômetros a noroeste de Daca, capital de Bangladesh. Acidentes com balsa são comuns no país, uma nação pobre do sul da Ásia que é cruzado por mais de 130 rios.

A balsa estava afundada a uma profundidade de até 6 metros, disse o oficial da polícia Zihad Mia, que está supervisionando a operação de resgate. COM INFORMAÇÕES DA REUTERS.