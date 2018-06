Naufrágio de balsa em Bangladesh mata oito pessoas

Muitas pessoas nadaram para as margens do rio e não estava claro ainda quantos permaneciam desaparecidos, disse o administrador do governo local Saiful Hasan. Embarcações muitas vezes não mostram com exatidão o número de passageiros.

Hasan disse que a balsa Miraz afundou no Rio Meghna e fazia a viagem de Shariatpur até Dhaka, a capital do país. O acidente ocorreu no distrito de Munshianj.

Acidentes como esse são comuns em Bangladesh, onde os rios são um dos principais meios de transporte da grande população do país. Fonte: Associated Press.