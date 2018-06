Naufrágio de cargueiro deixa 1 morto e 14 desaparecidos na Malásia

BANGCOC - As equipes de resgate da Malásia buscam nesta quinta-feira, 22, catorze pessoas desaparecidas depois que um cargueiro afundou no litoral do sudeste do país, deixando pelo menos um morto.

Seis embarcações da Agência de Segurança Marítima e da Polícia Marítima malaia buscam os desaparecidos em águas de Muar, no estreito de Malaca, indicou a agência em sua conta do Twitter.

O JBB Rong Chang 8, que transportava areia dragada, afundou ontem nesta região com 18 pessoas a bordo, três das quais puderam ser resgatadas, segundo disse o diretor-geral da agência, Zulfikiri Abu Bakar.

Os desaparecidos são 12 chineses, um indonésio e um malaio, indicaram as autoridades, que ainda desconhecem as causas do acidente.

Os naufrágios são frequentes no Sudeste Asiático, particularmente no estreito de Malaca, uma importante área de tráfego marítimo porque conecta o Índico e o mar da China Meridional. /EFE