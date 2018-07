Naufrágio de navio com imigrantes mata 61 Pelo menos 61 imigrantes - na maioria sírios, palestinos e iraquianos - morreram ontem após a embarcação superlotada que os levava em direção ao continente europeu naufragar na costa da Turquia. Segundo as autoridades turcas, que resgataram 46 vítimas com vida, o incidente deixou "12 homens, 18 mulheres, 28 crianças e 3 bebês" mortos.