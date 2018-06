Naufrágio de navio na Indonésia deixa 10 mortos e 5 desaparecidos

BANGCOC - Pelo menos 10 indonésios morreram, 5 permanecem desaparecidos e 2 foram resgatados após o naufrágio de um navio que transportava passageiros a uma turística ilha no noroeste da Indonésia, informou nesta segunda-feira, 22, a imprensa local.

O naufrágio aconteceu no domingo em razão da chuva que caía durante a travessia, e à incapacidade do capitão de controlar a embarcação de madeira, indicaram fontes da Marinha ao jornal The Jakarta Post.

A tragédia ocorreu em um trajeto de um quilômetro e meio entre o porto de Tanjung Pinang, capital da Província de Riau, e a Ilha de Penyengat, de aproximadamente 2 km² que se destacou como a polo cultural da civilização malaia no século 19.

Entre outras atrações, o visitante pode ver na ilha a Mesquita do Sultão, uma mistura de arquitetura holandesa e javanesa, e o túmulo do erudito Racha Ali Haji, pai do dicionário e da gramática que serviram de base ao indonésio atual. / EFE