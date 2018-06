Naufrágio de rebocador na China deixa 22 desaparecidos

Ao menos 22 pessoas, entre elas vários estrangeiros, foram declaradas desaparecidas após o naufrágio, na quinta-feira, de um rebocador no rio Yang-tsé, anunciou nesta sexta-feira a agência Xinhua.

Os serviços de salvamento recuperaram três passageiros do navio, que afundou às 15 horas (5 horas de Brasília) de quinta-feira, quando se encontrava no canal de Fubei, acrescentou a fonte.

Sete ou oito estrangeiros, entre eles um francês, japoneses e cingapuriano, estavam a bordo e encontram-se entre os desaparecidos, disse a Xinhua.

O vice-governador da Província de Jiangsu, Zhang Lei, estava nesta sexta-feira no local dirigindo as operações de resgate, que se tornam difíceis devido às fortes correntes no rio e às baixas temperaturas da água, segundo a agência. / AFP