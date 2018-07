Naufrágio deixa 24 mortos em Zanzibar O naufrágio de um ferry que transportava cerca de 280 pessoas deixou ao menos 24 mortos ontem na costa das ilhas de Zanzibar, na Tanzânia, segundo informações da BBC. De acordo com o governo, 145 pessoas foram resgatadas, mas dezenas ainda estavam desaparecidas até a noite de ontem - 31 crianças estariam a bordo. A embarcação deixou Dar Es-Salaam, a maior cidade do país, na direção do arquipélago semiautônomo às 12 horas. A rota é popular entre habitantes locais e turistas. Em setembro, quase 200 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação superlotada com 800 pessoas em Zanzibar.