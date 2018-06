Naufrágio mata 8 e deixa 13 desaparecidos na Indonésia

Ao menos oito pessoas morreram e 13 estão desaparecidas após o naufrágio de um barco na ilha da Kalimantan, na Indonésia, nesta segunda-feira, 1º. A embarcação transportava 48 pessoas, entre elas crianças, segundo as autoridades locais. Os demais passageiros foram resgatados, mas o estado de saúde deles não foi informado.

O barco fazia o trajeto de Tanjung Selor para Tarakan, no lado indonésio da ilha de Bornéu, quando virou e afundou. Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente. /Reuters