Naufrágio deixa dois mortos e 10 desaparecidos no litoral das Filipinas

MANILA - Pelo menos duas pessoas morreram e outras dez estão desaparecidas nas Filipinas após o naufrágio de uma barca no litoral norte da ilha de Palawan, no lado oeste do arquipélago, indicaram fontes oficiais nesta quarta-feira.

Joy Néscio, porta-voz da Guarda Costeira das Filipinas, afirmou que a embarcação "MV Josille 2" transportava 34 passageiros e 12 tripulantes quando ocorreu o naufrágio, na manhã de quarta-feira, 13. "Foram resgatadas 22 pessoas, mas outras dez continuam desaparecidas e foram achados os corpos de duas pessoas", disse o porta-voz.

Segundo explicou Néscio, a busca pelos dez desaparecidos vem sendo dificultada pelas fortes ondas e as más condições climatológicas.