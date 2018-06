Naufrágio mata 40 e deixa 170 desaparecidos O naufrágio de uma embarcação de transporte deixou ao menos 40 mortos e mais de 170 desaparecidos na sexta-feira, nas Filipinas. O ferry afundou após se chocar com um navio de carga na costa da Província de Cebu. Segundo o governo filipino, foram resgatadas 661 das 831 pessoas a bordo - entre tripulantes e passageiros. Ontem, as buscas por sobreviventes foram suspensas em razão do mau tempo.