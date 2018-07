Naufrágio na Rússia deixa cerca de cem desaparecidos Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 100 estão desaparecidas depois que um barco com pouco mais de 180 pessoas a bordo afundou no rio Volga, na Rússia, de acordo com representantes de equipes de emergência no local. O naufrágio aconteceu a três quilômetros da costa mais próxima no reservatório de Kuibyshev, a cerca de 450 quilômetros de Moscou. A profundidade das águas no local é de aproximadamente 20 metros.