Naufrágio próximo de ilha grega deixa pelo menos 34 mortos

Atualizada às 15h28

Autoridades gregas informam que pelo menos 34 imigrantes, entre eles 15 bebês e crianças, se afogaram após um barco naufragar no Mar Egeu. O naufrágio aconteceu na manhã deste domingo, 13, próximo à ilha grega de Farmakonissi. A embarcação levava 112 pessoas.

Os guarda-costas indicaram que haviam encontrado 34 corpos e que resgataram 68 pessoas, enquanto que outras 29 conseguiram chegar à praia a nado. Continuam os trabalhos de busca para encontrar quatro crianças e um adulto desaparecidos após o naufrágio de outro barco de imigrantes no sábado, próximo à ilha de Samos.

Na Áustria, a polícia resgatou 42 pessoas, incluindo cinco mulheres e oito crianças, de um caminhão refrigerado para o transporte de flores na estrada A8, na cidade Aistersheim, próximo à fronteira com a Alemanha.

Em comunicado, a polícia disse que todos estavam em boas condições de saúde e que os contrabandistas, dois iraquianos, foram presos. No mês passado, 71 pessoas foram encontradas mortas dentro de um caminhão na Áustria. Segundo informações da época, as vítimas provavelmente morreram sufocadas. As informações são da Associated Press.