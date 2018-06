Naufrágios deixam três mortos perto de Istambul

A Marinha turca conseguiu retirar quatro tripulantes das águas, recuperou um corpo e buscava pelos outros sete, quando um dos barcos de resgate atingiu as rochas e afundou, matando dois dos socorristas turcos, informou o Ministério dos Transportes. Três outros socorristas permanecem desaparecidos.

Enquanto isso, a Marinha turca despachou mais dois barcos que tentam resgatar os tripulantes de outro cargueiro desgovernado, o Adriatic, de bandeira da Antígua e Barbuda, que tem 14 tripulantes e está à deriva no Mar Negro, perto do Bósforo. O Mar Negro enfrenta terríveis tempestades de outono. "As condições do mar estão terríveis, o que torna muito difíceis as operações de resgate", disse Salih Oracki, chefe da Autoridade Costeira da Turquia.

As informações são da Associated Press.