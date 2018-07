Nave russa decola do Casaquistão com três astronautas A nave russa Soyuz decolou do Sul do Casaquistão hoje levando três tripulantes à Estação Espacial Internacional. São eles o russo Sergei Volkov, o norte-americano Michael Fossum e o japonês Satoshi Furukawa. Eles passarão quase dois dias dentro da cápsula antes de chegar à estação espacial, onde ficarão até meados de novembro.