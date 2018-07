Nave russa leva 3 astronautas para estação espacial

A nave partiu do centro de lançamento russo localizado no Casaquistão. O comandante da missão, o russo Oleg Konenenko, e seus colegas Don Pettit (dos Estados Unidos) e Andre Kuipers (da Holanda) devem atracar na estação espacial na sexta-feira.

A decolagem do centro de Baikonur, no Casaquistão, aconteceu nesta quarta-feira às 11h16 (horário de Brasília). Os três astronautas vão se juntar ao norte-americano Don Burton e aos russos Anton Shkaplerov e Anatoly Ivanishin, que já estão na Estação Espacial. Os seis vão trabalhar juntos no local até março. As informações são da Associated Press