Navio australiano retoma viagem após resgate

O Aurora Australis deve continuar a missão de reabastecimento que foi interrompida por causa da operação de resgate. O navio deve se dirigir para a base australiana Casey Station na Antártida antes de retornar para a Tasmânia, em meados de janeiro, com os cientistas resgatados, jornalistas e turistas.

Na quinta-feira, um helicóptero de um navio chinês tirou os passageiros de uma embarcação russa de pesquisa que estava presa em um bloco de gelo e os levou para o Aurora Australis.

De acordo com autoridades, o navio chinês Xue Long agora está preso no gelo depois de fracassar em suas tentativas iniciais de se libertar. Apesar de estar imobilizado, "não há perigo imediato para as pessoas a bordo", disse a Administração de Segurança Marítima da Austrália, em um comunicado, tendo em vista que há uma quantidade suficiente de alimentos que pode durar semanas.

O navio chinês está preso vários quilômetros do quebra-gelo russo Akademik Shokalskiy, a partir do qual os passageiros foram resgatados. O navio russo está paralisado desde a véspera de Natal. Com informações da Associated Press e Dow Jones Newswires.