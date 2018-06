Navio com armas capturado no Mar Vermelho chega a Israel Um navio capturado por Israel que carregava foguetes avançados supostamente do Irã para militantes da Faixa de Gaza chegou no sábado em território israelense, onde autoridades preparavam a carga para exibição pública. Com a apresentação, Israel espera aumentar a pressão sobre potências mundiais que negociam com Teerã a redução de seu programa nuclear.