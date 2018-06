Navio Costa Concórdia será desencalhado até setembro

Especialistas em resgate afirmaram que o navio Costa Concórdia será removido das águas da costa da ilha italiana de Giglio no máximo até setembro.

A promessa acontece na véspera do aniversário do naufrágio, no qual mais de 30 pessoas perderam suas vidas.

O navio está parcialmente submerso ao lado de uma área de preservação marinha.

A operação de resgate - que tem sido marcada por diversos atrasos - visa desencalhar a embarcação e rebocá-la até a costa sem ter que desmontá-la.

Parentes das vítimas fatais do acidente começaram a chegar a Giglio para participar de rituais fúnebres.

