Navio da Força de Autodefesa Marítima do Japão bate Um navio da Força de Autodefesa Marítima do Japão (MSDF) bateu em um barco de pesca no mar de Seto Inland nesta quarta-feira. Dois tripulantes do bar de pesca apresentam um quadro crítico de saúde, informou um funcionário do Ministério da Defesa à agência de notícias Kyodo News.