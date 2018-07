Navio de Taiwan se aproxima de ilhas em disputa

"Esse navio não é de propriedade do governo. Pelos alto-falantes e comunicação sem fio, estamos alertando o navio a não entrar em nossas águas territoriais", informou, por telefone, um porta-voz da guarda costeira da ilha japonesa de Okinawa. Segundo a lei internacional, as águas territoriais se estendem até 12 milhas náuticas a partir de uma linha costeira. "O navio insiste que as ilhas são parte de seu território. Eles nos orientaram a não ficar em seu caminho", afirmou o porta-voz.

Cartazes com os dizeres "Proteja Diaoyu" e "Devolva Diaoyu", em chinês, foram vistos à bordo do navio, informou a guarda costeira, em comunicado. Havia 13 embarcações de transporte marítimo e de autoridades pesqueiras nas águas próximas às ilhas em disputa, perto da meia-noite no horário de Brasília, como informou a guarda costeira. Todas elas estavam fora da zona chamada "contígua", uma faixa que está a mais de 12 milhas náuticas das águas territoriais, informou o comunicado. As informações são da Dow Jones.