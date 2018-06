Navio encalha na Noruega e derrama óleo na água

Nils-Ole Sunde, porta-voz dos serviços de resgate, disse que os 14 tripulantes da embarcação, com bandeira de Antígua, escaparam ilesos. A tripulação era composta de cidadãos russos, ucranianos e filipinos.

O navio levava 280 mil litros de petróleo e 67 mil litros de óleo diesel a bordo. Sunde disse que "ainda não foi possível confirmar se houve vazamento, mas há uma mancha de óleo na água".

Aparentemente, segundo ele, não há risco de a embarcação afundar. O encalhe ocorreu perto de Maaloeya, 270 quilômetros ao norte de Bergen, no fim da noite de ontem. As informações são da Associated Press.