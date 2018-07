Navio encalhado se parte em dois na Nova Zelândia e gera temor ambiental

Ondas de até sete metros de altura partiram em dois este cargueiro encalhado na costa da Nova Zelândia.

O navio Rena está desde outubro preso em um coral, e já derramou cerca de 350 toneladas de óleo no mar. Outras 400 toneladas de combustível ainda estão no navio.

É o maior desastre ambiental da Nova Zelândia. Entretanto, mas as autoridades neozelandesas garantem que o dano neste incidente será menor, e que as equipes de emergência estão preparadas para lidar com a situação.