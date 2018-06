Navio envolvido em resgate na Antártida pode ficar preso

Após ajudar a transportar os passageiros para o navio quebra-gelo da Austrália Aurora Australis, a tripulação do navio chinês se mostrou preocupada sobre a sua própria habilidade de se mover no gelo.

Com isso, os chineses pediram que o Aurora Australis, que estava lentamente quebrando o gelo em direção ao mar aberto, permanecesse por perto caso o Snow Dragon também precise de ajuda. A informação foi dada pela autoridade marítima de resgate da Austrália, que coordena a operação.

O Snow Dragon tentará chegar ao mar aberto no sábado, enquanto o Aurora Australis está esperando a cerca de 11 quilômetros ao norte do navio, informou Lisa Martin, porta-voz da autoridade marítima.

A agência disse que a decisão de manter o Aurora por perto foi preventiva e ressaltou que ninguém a bordo do Snow Dragon corre perigo. No entanto, esse é mais um percalço na complexa operação de resgate aos passageiros do navio russo, que estão na Antártida desde a véspera de Natal.

O esperado resgate se tornou possível na quinta-feira após a melhora nas condições climáticas. Neve, ventos, fog e gelo fizeram as equipes de resgate recuarem várias vezes.

O helicóptero a bordo do Snow Dragon levou sete horas para transportar os cientistas e turistas do Akademik Shokalskiy para o Aurora Australis em grupos de 12 pessoas. Os 22 tripulantes a bordo do navio russo permaneceram no navio, que não corre perigo e possui mantimentos suficientes para eles se manterem por semanas. Fonte: Associated Press.