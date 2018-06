Navio Exxon Valdez é vendido como sucata O navio Exxon Valdez, envolvido por um dos maiores desastres ambientais da história, foi vendido como sucata por US$ 16 milhões. Em 1989, o Exxon derramou 257 mil barris de petróleo na costa do Estado americano do Alasca. O petroleiro mudou de donos e nome quatro vezes até ser arrematado por uma empresa de demolição náutica.