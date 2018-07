Navio francês tenta chegar ao litoral da Faixa de Gaza

A localização do Karama não pôde ser verificada. "Nós queremos chegar na manhã da terça-feira", disse Sommer. O Karama transporta 16 pessoas, entre ativistas e jornalistas. Os militares de Israel afirmam que interceptarão qualquer navio que tente ultrapassar o cerco marítimo à Faixa de Gaza.

Hoje o Parlamento de Israel (Knesset) puniu uma parlamentar árabe-israelense, Hanin Zoabi, que tomou parte na flotilha de ajuda humanitária a Gaza em 2010. Ela foi suspensa por duas semanas do Knesset. A parlamentar, de 42 anos, estava a bordo do navio turco Mavi Marmara, que em 31 de maio do ano passado foi invadido por comandos israelenses enquanto tentava chegar ao litoral da Faixa de Gaza. Nove ativistas turcos foram mortos no episódio. As informações são da Associated Press.