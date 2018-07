Navio italiano é atacado por piratas no Golfo da Guiné

A agência de notícias italiana Ansa revelou hoje que o navio tinha 23 tripulantes a bordo, incluindo 20 filipinos, dois italianos e um comandante romeno. Uma onda de ataques violentos e altamente organizados atingiu a costa da África Ocidental, de acordo com um comunicado emitido em julho pelo centro de registros de pirataria do Escritório Marítimo Internacional, em Kuala Lumpur, na Malásia.

Segundo o órgão, 12 embarcações já foram atacadas desde março perto do litoral de Benin, uma área que estava livre de piratas no ano passado. As informações são da AP.