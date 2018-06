Navio na Coreia do Sul não fez forte curva

Dados do sistema automático de identificação, um transponder a bordo do navio utilizado para acompanhar a localização, mostra que a embarcação realizou uma manobra em "J" antes de inclinar e afundar na semana passada, em um acidente que resultou em mais de 100 mortos e quase 200 desaparecidos.

Um funcionário do Ministério de Oceano e Pesca disse na sexta-feira que o navio havia feito uma manobra brusca. Mas, nesta terça-feira, um membro do ministério disse em entrevista por telefone que os dados estavam incompletos e que se tornaram mais claros quando foram totalmente restaurados. O funcionário falou na condição de não ter o nome publicado. Fonte: Associated Press.