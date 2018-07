Navio naufraga e deixa 50 desaparecidos em Bangladesh Autoridades informaram nesta quarta-feira que 23 pessoas foram resgatadas após uma embarcação superlotada naufragar na costa de Bangladesh, mas cerca de 50 estão desaparecidas. De acordo com as primeiras informações, o barco estaria transportando 70 imigrantes ilegais, a maioria muçulmanos Rohingya, para a Malásia, quando afundou na Baía de Bengala no começo do dia.