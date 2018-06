Fotos e vídeos do local mostraram nuvens de fumaça preta e embarcações da guarda costeira tentando conter o fogo no Shoko Maru, um petroleiro de 998 toneladas.

O motivo da explosão ainda não está claro, disse o porta-voz da guarda costeira Koji

Takarada. A rede de televisão local NHK reportou que a tripulação estava trabalhando no deck do petroleiro no momento do acidente. Fonte: Associated Press.