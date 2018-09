Navio que ajudou nas buscas do avião da Malaysia procurará submarino argentino 

BUENOS AIRES - O navio americano Seabed Constructor fará na sexta-feira, 7, uma nova operação de busca do submarino argentino ARA San Juan, desaparecido desde 15 de novembro com 44 tripulantes a bordo, informou nesta quinta-feira, 6, o Ministério da Defesa.

A embarcação da empresa Ocean Infinity partirá do porto de Comodoro Rivadavia, a 1,8 mil km a sul de Buenos Aires, com uma tripulação que inclui marinheiros argentinos e parentes dos submarinistas.

"Sentimos que é a última oportunidade de encontrá-los. Também esperamos saber o que aconteceu", disse Luis Tagliapietra, pai do tenente Alejandro Tagliapietra, um dos tripulantes, em declarações à rádio Once Diez.

A empresa Ocean Infinity foi a responsável por buscar, sem sucesso, o avião do famoso voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido em 8 de março de 2014 com 239 passageiros, pouco após decolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim.

O governo do presidente Mauricio Macri deu como mortos os marinheiros do San Juan, mas não se sabe o que pode ter acontecido com o submarino.

A Justiça investiga várias hipóteses de falha técnica ocorrida quando perdeu contato a 450 km da costa. Naquele momento, submarino se dirigia para a sua base, na cidade de Mar del Plata (sul de Buenos Aires).

O Seabed Constructor está equipado com câmeras que podem submergir a 6 mil metros de profundidade./ AFP