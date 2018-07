Navio que ficou à deriva ancora em arquipélago O navio Costa Allegra, da empresa Costa Crociere, chegou ontem a um porto das Ilhas Seychelles, três dias depois de ficar à deriva no Oceano Índico e sem energia elétrica. A embarcação, com mais de 1.100 passageiros, sofreu um incêndio na sala do gerador. A causa do fogo ainda é desconhecida.