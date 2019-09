Navio tomba e pega fogo na costa da Geórgia, nos Estados Unidos

Equipes de busca procuram por quatro pessoas que estavam a bordo do cargueiro Golden Ray, embarcação que tombou e pegou fogo no domingo, 08. O acidente ocorreu na costa da Geórgia, Estados Unidos, depois que o navio saiu do porto de Brunswick.

Um piloto mais 23 tripulantes estavam na embarcação. Dentre eles, 20 foram resgatados com segurança e quatro seguem desaparecidos. As chamas dificultam a continuidade da operação, segundo informou o capitão da Guarda Costeira americana, John Reed.

O oficial explicou ainda que as equipes tentam estabilizar o navio, que tem quase 200 m, para dar continuidade às buscas. “Uma vez que os profissionais de resgate determinarem que a embarcação foi estabilizada, será possível identificar a melhor opção para os esforços de resgate”, justificou.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Autoridades afirmam que não está claro se as condições climáticas contribuíram para que o navio perdesse estabilidade - o furacão Dorian passou pela região na semana passada antes de ser rebaixado para a categoria de ciclone pós-tropical.

O cargueiro começou a apresentar problemas na manhã de domingo, quando tombou em St. Simons Sound, próximo ao porto de Brunswick, de onde havia saído. /AP