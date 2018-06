Navios chegam à nova área de buscas por avião

"Temos muitos mais navios envolvidos do que tínhamos anteriormente", disse um porta-voz da AMSA, em entrevista. "O trabalho de localizar os objetos ainda será principalmente dos aviões, enquanto os navios ficarão encarregados de tentar recuperar e identificar os objetos."

O contingente de navios estava sendo reforçado porque fotografias aéreas de vários objetos flutuantes analisadas durante a noite não conseguiram determinar se eles pertenciam ao Boeing da Malaysia Airlines que desapareceu dos radares civis há três semanas, quando fazia o voo MH370, de Kuala Lumpur a Pequim, com 239 pessoas a bordo.

Um avião Ilyushin IL-76 da Força Aérea chinesa localizou três objetos em um ponto da zona de buscas no sábado. Um avião P3 Órion australiano avistou vários objetos em uma parte diferente da área de procura. As informações foram divulgadas pela AMSA, em um comunicado resumindo os esforços do dia.

Os navios Haixun 01, da administração chinesa de segurança marítima, e HMAS Sucess, da Marinha australiana, conseguiram recuperar uma série de objetos do oceano, mas até agora nenhum foi confirmado como sendo do avião da Malaysia Airlines, informou o órgão.

A busca deve ser retomada na manhã de domingo. O clima estava favorável durante a maior parte do período de operações do sábado, mas a AMSA alertou que as condições podem piorar. Clima desfavorável e visibilidade ruim forçaram as equipes a suspender operações várias vezes.

A zona de buscas foi deslocada na sexta-feira por causa de novas análises sobre dados de satélite. Agora a procura se concentra em um ponto cerca de 1.130 quilômetros a nordeste de onde as equipes focavam na última semana. Esse local fica mais próximo de Perth, na Austrália, do que o anterior, a 2h30 de voo da cidade, o que permite cinco horas de sobrevoo durante as buscas. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.