Navios chineses entram em águas disputadas com Japão Quatro navios do governo chinês entraram hoje em águas territoriais do Japão, informou a guarda costeira japonesa. Os navios de vigilância marítima estavam na zona de 12 milhas náuticas (22,2 km) em torno de uma das ilhas do Mar da China Oriental que são disputadas por Japão e China.