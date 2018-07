Navios chineses entram em águas japonesas, diz Guarda Costeira

TÓQUIO - Dois navios de patrulha chineses entraram em águas japonesas próximas às ilhas reivindicadas pelos dois países na sexta-feira (horário local), informou a Guarda Costeira do Japão, no mais recente incidente na longa disputa entre China e Japão. Os navios chineses não cumpriram a ordem da guarda costeira para deixar o território, segundo uma autoridade da guarda costeira japonesa.

Veja também:

China pede que Japão 'corrija erros' e volte a negociar soberania de ilhas

Houve tensão entre as duas nações no mês passado, quando o Japão prendeu um grupo de ativistas chineses que desembarcaram nas ilhas, conhecidas como Senkaku no Japão e Diaoyu na China.

As relações bilaterais ficaram ainda mais estremecidas na terça-feira, depois que o Japão, que controla as ilhas, disse ter comprado-as de um proprietário privado, ignorando as advertências da China.