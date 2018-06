Navios chineses entram em território marítimo do Japão

As embarcações da guarda costeira chinesas navegaram por volta das 8h30 (horário local; 20h30 do sábado em Brasília) para a região de uma das ilhas Senkaku, que a China também reivindica e as chama de Diaoyus, disse a guarda costeira do Japão. Eles deixaram o local menos de duas horas depois.

Os navios e aeronaves estatais chineses têm se aproximado das ilhas Senkakus em demonstrações de força sobre as reivindicações territoriais de Pequim, especialmente depois que o Japão nacionalizou algumas das ilhas em setembro de 2012.

A incursão deste domingo foi a primeira desde 29 de dezembro, quando três navios da guarda costeira chinesa entraram na zona e ficaram no local por cerca de três horas.

O ministro da Defesa do Japão, Itsunori Onodera, prometeu defender o território do país. "Nós nunca podemos ignorar as repetitivas incursões em águas territoriais", disse a repórteres. "Por um lado, precisamos fazer os esforços diplomáticos. Também queremos defender firmemente o mar e a terra do nosso país com a cooperação conjunta das Forças de Auto Defesa e da Guarda Costeira", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.