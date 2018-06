Navios começarão busca por caixa preta de avião sumido

O chefe da agência conjunta que está coordenando a busca no sul do Oceano Índico, Angus Houston, informou que as buscas serão feitas pelo navio australiano Ocean Shild, que está transportando um localizador da Marinha dos EUA, e pelo britânico HMS Echo. Eles farão uma varredura de 240 quilômetros no Oceano Índico.

Os gravadores de dados do avião emitem um sinal que pode ser detectado pelos equipamentos a bordo dos navios. No entanto, o aparelho para de transmitir o sinal cerca de 30 dias após o acidente, o que significa que as buscas têm pouco tempo disponível para encontrar a caixa preta do Boeing 777 sumido desde 8 de março.

A área de busca foi definida com base em sinais emitidos pelo avião a cada hora após desaparecer dos radares em um voo de Kuala Lumpur a Pequim, com 239 pessoas a bordo. A localização escolhida teve como base essa informação, combinada com os dados disponíveis e a velocidade estimada, informou Houston.

O equipamento dos EUA pode encontrar os sinais emitidos pela caixa preta a uma profundidade de 6.100 metros, mas o aparelho só pode ser movido lentamente, a apenas 1 a 6 milhas por hora. Houston disse ser improvável que outros navios com localizadores de caixa preta se juntem à operação em breve, já que esses equipamentos estão em falta.

Já as buscas desta sexta-feira por fragmentos do avião contarão com 14 aviões e nove navios, que deverão vasculhar uma área de 217 mil quilômetros quadrados. Várias embarcações também têm helicópteros a bordo. Fonte: Associated Press.