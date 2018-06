Navios da China adentram águas em disputa com Japão Navios do governo chinês adentraram águas territoriais em disputa com o Japão nesta sexta-feira, ao redor de um grupo de pequenas ilhas, como informou a guarda costeira do Japão. Essa foi a primeira mobilização chinesa na região desde que o Japão realizou suas eleições gerais, no dia 16 de dezembro.