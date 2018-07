Navios da China entram em ilhas sob disputa Quatro navios chineses entraram ontem em águas territoriais do arquipélago de Senkaku, no Mar da China Oriental (as ilhas são chamadas de Diaoyu por Pequim). As ilhas são administradas pelo Japão, mas reivindicadas pela China. As autoridades japonesas acusaram Pequim de fazer incursões no seu território de forma constante nos últimos dois meses, desde que Tóquio anunciou a compra de parte do arquipélago. Na sexta-feira, seis navios chineses entraram em águas japonesas na mesma região.