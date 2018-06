Navios da China navegam perto das ilhas em disputa Quatro navios do governo chinês estavam em águas territoriais perto das ilhas em disputa no Mar da China Oriental nesta terça-feira, pouco depois das 12h30, no horário local, como informou a guarda costeira do Japão, acrescentando que havia pedido para que as embarcações deixassem a área, sem que houvesse qualquer resposta.